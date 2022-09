Un’alluvione del genere a Senigallia non si era mai vista, dice lo chef Uliassi (Di venerdì 16 settembre 2022) Al momento sono dieci le vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche la scorsa notte. Ad esse si aggiungono almeno cinquanta persone in ospedale e centinaia di sfollati, oltre a quattro dispersi, due dei quali minorenni. Nella notte sono state decine le persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni, sugli alberi, con oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha affermato come la quantità di acqua sia stata «peggiore di quanto previsto», mentre il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la regione, approvando subito un primo finanziamento di cinque milioni. Il territorio più colpito è stata l’area di Senigallia, dove il fiume Misia è esondato allagando buona parte della città. Nel centro sono visibili i danni procurati da detriti, rami, fango trascinati dal torrente. Le strade sono state ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) Al momento sono dieci le vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche la scorsa notte. Ad esse si aggiungono almeno cinquanta persone in ospedale e centinaia di sfollati, oltre a quattro dispersi, due dei quali minorenni. Nella notte sono state decine le persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni, sugli alberi, con oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha affermato come la quantità di acqua sia stata «peggiore di quanto previsto», mentre il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la regione, approvando subito un primo finanziamento di cinque milioni. Il territorio più colpito è stata l’area di, dove il fiume Misia è esondato allagando buona parte della città. Nel centro sono visibili i danni procurati da detriti, rami, fango trascinati dal torrente. Le strade sono state ...

