UFFICIALE – Bologna: Thiago Motta siede in panchina (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Bologna è partito troppo a rilento in questo campionato e a farne le spese è stato il buon Sinisa. Fatale il pareggio con lo Spezia. Dopo appena 3 punti in 5 partite con una classifica non soddisfacente, dalle parti di Casteldebole hanno deciso di cambiare, con la squadra affidata a Vigiani nella sfida contro la Fiorentina. Un cambiamento nel quale molti tifosi e addetti ai lavori hanno invocato per molto tempo, anche nelle passate stagioni. Al suo posto, sulla panchina del Bologna è arrivato Thiago Motta. Saputo ha puntato da subito sull’ex-Spezia, riuscendo a portare velocemente a casa la sua prima scelta per la panchina. La vera domanda ora è: Thiago Motta avrà spazio e tempo al Bologna? Perché ha bisogno di qualche settimana, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilè partito troppo a rilento in questo campionato e a farne le spese è stato il buon Sinisa. Fatale il pareggio con lo Spezia. Dopo appena 3 punti in 5 partite con una classifica non soddisfacente, dalle parti di Casteldebole hanno deciso di cambiare, con la squadra affidata a Vigiani nella sfida contro la Fiorentina. Un cambiamento nel quale molti tifosi e addetti ai lavori hanno invocato per molto tempo, anche nelle passate stagioni. Al suo posto, sulladelè arrivato. Saputo ha puntato da subito sull’ex-Spezia, riuscendo a portare velocemente a casa la sua prima scelta per la. La vera domanda ora è:avrà spazio e tempo al? Perché ha bisogno di qualche settimana, ...

