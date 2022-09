Traffico Roma del 16-09-2022 ore 20:00 (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana rimondi sull’autosole ancora code tra la 24 Roma Termini Valmontone in direzione di Napoli Traffico e code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Tina La Romanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia Veientana hai via Salaria proseguendo tra la Nomentana e La Rustica coda e poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare sulla Cassia bis Veientana ci sono file in prossimità dei lavori all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e per lo stesso motivo su via Pontina coda tratti tra Tor de’ Cenci e Castel Porziano sempre nelle due direzioni Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code da Corso di Francia via Salaria nelle due direzioni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana rimondi sull’autosole ancora code tra la 24Termini Valmontone in direzione di Napolie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Tina Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia Veientana hai via Salaria proseguendo tra la Nomentana e La Rustica coda e poi in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare sulla Cassia bis Veientana ci sono file in prossimità dei lavori all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni e per lo stesso motivo su via Pontina coda tratti tra Tor de’ Cenci e Castel Porziano sempre nelle due direzioni Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code da Corso di Francia via Salaria nelle due direzioni ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via di Boccea ?????? Code a tratti tra Via Gino Frontali e Via Ulrico Hoepli #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico -Viale dello Scalo San Lorenzo ?????? Code tra Piazzale Labicano e Via degli Apuani #Luceverde #Lazio - zazoomblog : Traffico Roma del 16-09-2022 ore 19:30 - #Traffico #16-09-2022 #19:30 - VAIstradeanas : 19:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - dopiot : RT @Geronim22285766: Ecco perché a Roma non si circola più! Però Gualtiero canta!! Ma che cazzo ce canti?! -