"Scusate, mia figlia è una nullità": Palermo tappezzata di manifesti contro FI e Rita Dalla Chiesa (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha fatto molto discutere la candidatura alle prossime elezioni politiche di Rita Dalla Chiesa, scelta da Forza Italia per l'uninominale in Puglia e come capolista in Liguria. Voci di indignazione si erano sollevate sin da subito, con molti utenti che avevano sottolineato come la scelta della presentatrice fosse un affronto al padre, il generale ucciso Dalla mafia Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Lei è la figlia del generale Dalla Chiesa ucciso proprio Dalla mafia candidata con Forza Italia", questo il tenore della maggior parte dei commenti. E la polemica si è concretizzata in alcuni manifesti comparsi a Palermo stamattina, una vera e propria provocazione per scuotere gli elettori

