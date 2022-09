Scott Bakula non sarà coinvolto nel sequel di Quantum Leap: “É stata una mia decisione passare oltre” (Di venerdì 16 settembre 2022) Scott Bakula, il protagonista della serie cult, rompe il silenzio sul suo mancato coinvolgimento nel sequel di Quantum Leap, voluto da NBC. Arriverà nei prossimi giorni sugli schermi americani il sequel televisivo di Quantum Leap (In viaggio nel tempo), serie cult andata in onda dal 1989 al 1993. Il nuovo progetto, fortemente voluto da NBC, non avrà tra le sue fila Scott Bakula, attore noto per aver interpretato il personaggio di Sam Beckett (ruolo che gli è valso un Golden Globe e quattro nomination agli Emmy). Ed è stato proprio lui a rompere il silenzio sul suo mancato coinvolgimento nel nuovo show. Attraverso un post sui social, Scott Bakula ha dichiarato di non avere nulla a che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022), il protagonista della serie cult, rompe il silenzio sul suo mancato coinvolgimento neldi, voluto da NBC. Arriverà nei prossimi giorni sugli schermi americani iltelevisivo di(In viaggio nel tempo), serie cult andata in onda dal 1989 al 1993. Il nuovo progetto, fortemente voluto da NBC, non avrà tra le sue fila, attore noto per aver interpretato il personaggio di Sam Beckett (ruolo che gli è valso un Golden Globe e quattro nomination agli Emmy). Ed è stato proprio lui a rompere il silenzio sul suo mancato coinvolgimento nel nuovo show. Attraverso un post sui social,ha dichiarato di non avere nulla a che ...

