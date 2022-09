Nubifragio nelle Marche | le vittime salgono a 10 | ancora 3 dispersi – Il video

(Di venerdì 16 settembre 2022)a 10 leper l’alluvione che ha colpito letra Ancona e Pesaro-Urbino, con la prefettura anconetana che ha aggiornato il bilancio dei morti dopo aver identificato tutti i corpi recuperati. Al momento restanotre persone disperse. La procura di Ancona intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa a carico di ignoti per indagare sull’alluvione che ha colpito le, e in particolare i comuni nella provincia del capoluogo, nella notte. La prefettura ha inoltre reso noto che sono 150 le persone sfollate, spiegando che «la maggior parte di queste persone si trova nel comune di Senigallia, ma il numero è in crescita». «Sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati servizi di prevenzione e controllo sugli immobili evacuati», si legge nella ...

Mario Giuliacci in un'editoriale sul suo sito di previsioni meteo in cui spiega anche il motivo dei gravi disastri provocati in Italia dai temporali e in particolare dell'alluvione. Alluvione Marche, Draghi: "Un disastro, faremo tutto il necessario". Tra le vittime un bimbo di 8 anni. Centinaia di sfollati e nelle prossime ore allerta meteo che coinvolge anche Umbria, Campania, Basilicata e Calabria. "Al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso la mamma si è salvata".