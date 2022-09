“Mamma | ho mal di testa” Pensa a una scusa per non andare a scuola | il 13enne perde la vista | diagnosi choc

(Di venerdì 16 settembre 2022)vano tutti che volesse semplicemente saltare la. Con quel suo “, ho mal di”, invece nascondeva un problema molto piacere grande di quello che si immaginava. I genitori di Callum, 13 anni, dalla Scozia, lo hanno sentito lamentarsi per 2 anni: ogni mattina lo stesso lamentarsi. Poi però, insospettiti davvero da quel dolore così sospetto, hanno optato per un tac al cervello. Quello che hanno scoperto è stato scioccante per loro. “Ha un tumore al cervello grosso come una pallina da golf”, gli hanno detto i medici. Alla fine si sono decisi solo perché al piccolo Callum era calata lain poco tempo. Così, quando Callum ha detto alladi non riuscire più a vedere da un occhio, i genitori l’hanno portato da un ottico, che gli ha consigliato esami più ...

SL712527563 : Mamma mia ogni volta che piove bisogna aver paura,un abbraccio virtuale alle zone colpite dal mal tempo ???? #prelemi - OrsoFranco : RT @Lucrezi29674256: Disastro mal tempo nelle Marche dopo bomba d'acqua : 6 morti.e tre dispersi ,?? si cercano mamma e figlio .?????? Preghiam… - DanielaDess6 : RT @Lucrezi29674256: Disastro mal tempo nelle Marche dopo bomba d'acqua : 6 morti.e tre dispersi ,?? si cercano mamma e figlio .?????? Preghiam… - Lucrezi29674256 : Disastro mal tempo nelle Marche dopo bomba d'acqua : 6 morti.e tre dispersi ,?? si cercano mamma e figlio .?????? Pregh… - BAC4RDl : ho detto a mia mamma che ho mal di pancia e mi ha fatto la camomilla per favore io non me la merito ?? -

Corriere della Sera

, mi fa male la testa'. Ogni mattina per due anni la stessa storia, ma i genitori non gli hanno ... Hadi testa, in ospedale per tre volte le danno la tachipirina: ma Alessandra aveva un tumore ...... Carlo è un figlio che ha perso la sua adorata, ma per il ruolo che ricopre e per i doveri ... Carlo avevadigerito la presenza di tantissime penne sul tavolo che gli rendevano abbastanza ... Maltempo: bomba d’acqua nelle Marche, esondano i fiumi, strade come torrenti: «Almeno sette morti» Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con un bilancio tragico: 7 morti e 3 dispersi nella Regione, ...In breve caduti 400 millimetri di pioggia: decine di allagamenti, strade come fiumi. Partiti Vigili del Fuoco anche da Brescia per i soccorsi ...