Ma Allegri è anche l’uomo che non cerca alibi | oltre a essere un panda in questo football

Il tiro al piccione su Massimiliano Allegri è il gioco del momento. I motivi sono tanti. Il più concreto, e condivisibile, è legato ai risultati della Juventus che lui sta guidando per la seconda stagione consecutiva. Il primo anno è finito con un quarto posto che a Vinovo non può che essere considerato modesto. Due sconfitte patite dall'Inter – entrambe in rimonta ed entrambe ai supplementari – in Supercoppa e in finale di Coppa Italia. E una eliminazione in Champions, contro il Villarreal, molto simile alla sconfitta dell'altra sera contro il Benfica: buon avvio, poi scioglimento progressivo. Ricapitolando, lo scorso anno zero tituli. Il secondo è cominciato con una campagna acquisti che è stata elogiata da tanti giornalisti e addetti ai lavori che davano i bianconeri favoriti per il titolo. anche da competenti veri come Ancelotti, ...

