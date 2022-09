L’eredità di Draghi | democrazia e Paese forte | l’appello al voto

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Può essere l’ultima conferenza stampa, in Italia, prima delle elezioni. Mariola usa per tornare a indicare la strada da seguire, scommettendo sulla forza dellae sulla forza del. Temi e toni alti per rivolgere un vero e appello agli italiani: “La cosa importante è che tutti vadano a votare, questa è la cosa più importante di tutte”. Lo dice quando deve rispondere a una domanda sul clima della campagna elettorale e lo fa prima e dopo altre risposte che, messe insieme, descrivonoche lascia a chi verrà dopo di lui. Le parole sono scelte con cura. Anche nei passaggi in cui sceglie di evidenziare le distorsioni, le incongruenze e la pericolosità di chi cerca strade alternative. Prima dice che “laitaliana è, non si fa ...