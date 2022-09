Juventus-Monza, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 16 settembre 2022) Grande attesa per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri nel momento più delicato e difficile della sua esperienza alla guida del club bianconero. Alla vigilia di Juventus-Monza, il tecnico parlerà alle 14:00 di sabato 17 settembre. Dopo la sconfitta col Benfica, il tecnico cerca tre punti cruciali in questo momento della stagione per spazzare via critiche e crisi di risultati. Potrete seguire la conferenza stampa di Allegri su Dazn e su Juventus TV, mentre Sky Sport si collegherà con la sala stampa per mostrare alcuni passaggi dell’evento. Sportface.it in ogni caso vi offrirà una diretta testuale per seguire in tempo reale le dichiarazioni dell’allenatore più discusso del momento. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Grande attesa per ladi Massimilianonel momento più delicato e difficile della sua esperienza alla guida del club bianconero. Alla vigilia di, il tecnico parlerà alle 14:00 di sabato 17 settembre. Dopo la sconfitta col Benfica, il tecnico cerca tre punti cruciali in questo momento della stagione per spazzare via critiche e crisi di risultati. Potrete seguire ladisu Dazn e suTV, mentre Sky Sport si collegherà con la salaper mostrare alcuni passaggi dell’evento. Sportface.it in ogni caso vi offrirà una diretta testuale per seguire in tempo reale le dichiarazioni dell’allenatore più discusso del momento. SportFace.

