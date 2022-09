Il telescopio James Webb è troppo preciso: gli astronomi rischiano di fraintendere i risultati (Di venerdì 16 settembre 2022) Il controsenso nasce dal fatto che la precisione dei dati catturati dal nuovo telescopio spaziale James Webb è superiore a quella dei modelli matematici utilizzati per la loro interpretazione. Il rischio è giungere a conclusioni del tutto errate.... Leggi su dday (Di venerdì 16 settembre 2022) Il controsenso nasce dal fatto che la precisione dei dati catturati dal nuovospazialeè superiore a quella dei modelli matematici utilizzati per la loro interpretazione. Il rischio è giungere a conclusioni del tutto errate....

