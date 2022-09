Frasi sui sogni | le più belle ed emozionanti

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 settembre 2022) Sognare è una delle capacità degli esseri umani che permette di ideare e guardare in modo diverso la realtà. Quando si dorme, si innesca un fenomeno psichico caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali. Si tratta di un processo inconscio della mente che rielabora le informazioni e gli stimoli o libera le emozioni che da svegli vengono represse. Ia occhi aperti riguardano invece i desideri e le aspettative, sono immaginazioni che creiamo consciamente nella testa in proiezione di un evento futuro, per esempio pensando a come potrebbe svolgersi un colloquio di lavoro o la prima uscita con una persona che ci interessa. La letteratura e la psicologia hanno ampiamente trattato il tema dei, in tutte le sue accezioni. Sognare permette di dare sfogo alle proprie fantasia e alla propria creatività e di ...