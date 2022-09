Devastante incendio nel cuore della città | l’edificio trasformato in una torcia | si teme una strage

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 settembre 2022) Un terribileè scoppiato in un grattacielo in Cina, precisamente nelladi Changsha (nella zona centrale Paese) secondo quanto riferito dai media statali venerdì (16 settembre), aggiungendo che il numero delle vittime è “attualmente sconosciuto”. “Dal sito fuoriesce fumo denso e diverse dozzine di piani bruciano ferocemente”, ha riferito l’emittente statale CCTV. “I vigili del fuoco hanno iniziato a lavorare per spegnere le fiamme e condurre i soccorsi sulla scena”, ha aggiunto. L’ha consumato un alto edificio che ospitava un ufficiosocietà di telecomunicazioni statale China Telecom, afferma il rapporto. Una fotografia rilasciata dalla CCTV mostrava fiamme arancioni che bruciavano attraversoin un centro abitato, ...