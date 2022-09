Condizionatore a 16 gradi, si vantava sui social: 'Fa caldo, sono putiniana?'. Poi la bolletta choc (Di venerdì 16 settembre 2022) A luglio, quando in tutta Europa si registrava un caldo record, si vantava di tenere il Condizionatore costantemente acceso e con una temperatura di 16°C. Meno di due mesi dopo, è arrivata una brutta ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) A luglio, quando in tutta Europa si registrava unrecord, sidi tenere ilcostantemente acceso e con una temperatura di 16°C. Meno di due mesi dopo, è arrivata una brutta ...

Giusepp01693238 : @Fede94129901 No ancora da noi siamo col condizionatore acceso a 20 gradi oggi penso che eravamo a 33 . - fabvix1971 : Adesso tutti tristi per la tragedia nelle #Marche ma poi continuate a tenere il condizionatore a 18 gradi acceso tu… - simonesacq : La fregatura finale: in stanza c'erano 17 gradi, abbiamo dovuto spegnere il condizionatore - IlMoralizzato20 : @RestoFerma manfatti, l'hai pagata la bolletta del condizionatore a 16 gradi, OCA? - Cicciodonato84 : @Silvy6701 @RestoFerma Sì vede che non sei abbastanza putiniana come lei che per solidarietà a Putin teneva il condizionatore a 16 gradi -