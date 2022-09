Come si va in pensione nella scuola? Misure e requisiti. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola) LIVE Venerdì 16 settembre alle 14:30 (Di venerdì 16 settembre 2022) C'è tempo fino al 21 ottobre per il personale scolastico per la presentazione delle domande di pensionamento con effetti dal 1° settembre 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) C'è tempo fino al 21 ottobre per il personale scolastico per la presentazione delle domande di pensionamento con effetti dal 1°2023. L'articolo .

