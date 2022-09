Beautiful e Una Vita: palinsesto rivoluzionato nel week end! Ecco da quando, come e le anticipazioni (Di venerdì 16 settembre 2022) Beautiful e Una Vita: grossi cambiamenti in arrivo per la soap statunitense e la telenovela spagnola! Si parla del palinsesto di Canale 5. Vogliamo scoprire nel dettaglio cosa succederà? Beautiful e Una Vita: cosa cambierà nella programmazione Da domani, sabato 17 settembre, ci saranno ben tre puntate di “Beautiful” dalle 13:50 alle 15:05. Poi ci sarà “Una Vita“, seguita dal grande ritorno di “Verissimo”. Le vicende di Genoveva, Felipe& Co. avranno due puntate e termineranno alle 16:30 circa. Salta la messa in onda di domenica: il motivo Entrambe le produzioni non saranno trasmesse domenica 18, perché tornerà “Amici”, storico programma condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 22° edizione. Poi nuovo appuntamento del week end con il rotocalco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 settembre 2022)e Una: grossi cambiamenti in arrivo per la soap statunitense e la telenovela spagnola! Si parla deldi Canale 5. Vogliamo scoprire nel dettaglio cosa succederà?e Una: cosa cambierà nella programmazione Da domani, sabato 17 settembre, ci saranno ben tre puntate di “” dalle 13:50 alle 15:05. Poi ci sarà “Una“, seguita dal grande ritorno di “Verissimo”. Le vicende di Genoveva, Felipe& Co. avranno due puntate e termineranno alle 16:30 circa. Salta la messa in onda di domenica: il motivo Entrambe le produzioni non saranno trasmesse domenica 18, perché tornerà “Amici”, storico programma condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 22° edizione. Poi nuovo appuntamento delend con il rotocalco ...

