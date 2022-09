Scontro nel centrodestra sullo scostamento. “Dichiarazioni sorprendenti” (Di giovedì 15 settembre 2022) «Teniamoci per mano». Una Giorgia Meloni «provata», ma che comunque non rinuncia «a girare l'Italia», rivolge un appello agli italiani. Ma anche agli alleati di centrodestra, dopo una nuova incomprensione con Matteo Salvini sullo scostamento di bilancio. A Genova, davanti a centinaia di persone l'ennesimo bagno di folla di questa campagna elettorale - il presidente di Fratelli d'Italia cita il Dopoguerra per descrivere la difficile situazione in cui si trova il Paese. «Nessuno governa da solo: l'Italia deve ricostruire il rapporto tra la classe dirigente e i suoi cittadini. Dobbiamo affrontare insieme la tempesta che ci sta venendo incontro, tenendoci la mano - spiega -. Non è tanto diversa la situazione dal Dopoguerra. Solo che allora non erano rassegnati, volevano ricostruire. I cittadini devono ricordarsi che non sono sudditi, ma ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) «Teniamoci per mano». Una Giorgia Meloni «provata», ma che comunque non rinuncia «a girare l'Italia», rivolge un appello agli italiani. Ma anche agli alleati di, dopo una nuova incomprensione con Matteo Salvinidi bilancio. A Genova, davanti a centinaia di persone l'ennesimo bagno di folla di questa campagna elettorale - il presidente di Fratelli d'Italia cita il Dopoguerra per descrivere la difficile situazione in cui si trova il Paese. «Nessuno governa da solo: l'Italia deve ricostruire il rapporto tra la classe dirigente e i suoi cittadini. Dobbiamo affrontare insieme la tempesta che ci sta venendo incontro, tenendoci la mano - spiega -. Non è tanto diversa la situazione dal Dopoguerra. Solo che allora non erano rassegnati, volevano ricostruire. I cittadini devono ricordarsi che non sono sudditi, ma ...

