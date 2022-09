Monaco-Ferencvaros, le formazioni ufficiali (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Monaco-Ferencvaros, sfida valida per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro norvegese Espen Eskas, coadiuvato come assistenti dai connazionali Engan e Bashevkin, e dal quarto uomo Saggi. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli inglesi Coote e Hatzidakis. Calcio d’inizio alle 18:45 allo Stade Louis II. Entrambe reduci da una vittoria Monaco e Ferencvaros si affrontano questa sera alla ricerca di altri tre punti fondamentali per le sorti del girone. Dopo un inizio di Ligue 1 al di sotto delle aspettative, la squadra guidata da Philippe Clement ha racimolato ben tre successi di fila. Nella prima giornata di Europa League sul difficile campo della Stella Rossa, i monegaschi si sono imposti per 1-0 grazie al ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valida per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro norvegese Espen Eskas, coadiuvato come assistenti dai connazionali Engan e Bashevkin, e dal quarto uomo Saggi. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli inglesi Coote e Hatzidakis. Calcio d’inizio alle 18:45 allo Stade Louis II. Entrambe reduci da una vittoriasi affrontano questa sera alla ricerca di altri tre punti fondamentali per le sorti del girone. Dopo un inizio di Ligue 1 al di sotto delle aspettative, la squadra guidata da Philippe Clement ha racimolato ben tre successi di fila. Nella prima giornata di Europa League sul difficile campo della Stella Rossa, i monegaschi si sono imposti per 1-0 grazie al ...

SoccerPass10 : Watch UEFA Europa League Live Streams?? ??Link 1?? - 11contro11 : #Monaco-#Ferencvaros, le formazioni ufficiali #EuropaLeague #11contro11 - sportli26181512 : Monaco-Ferencvaros, le formazioni ufficiali: Badiashile e Ben Yedder dal 1': Ecco le formazioni ufficiali di Monaco… - GiornalismoI : Europa League: dove vedere in streaming Monaco Scopri dove vedere in streaming Monaco vs Ferencvaros in Europa Lea… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Monaco vs Ferencvaros – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague -