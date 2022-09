Il Papa sulla Russia | “Il dialogo con l’aggressore puzza | ma si deve fare” Le armi all’Ucraina? “Difendersi quando è necessario è espressione di amore alla Patria”

Leggi su lastampa

(Di giovedì 15 settembre 2022) Francesco sul volo di ritorno dal Kazakistan: «La politica italiana? Non la capisco. Venti governi in vent’anni, un po’ strano, ma ognuno ha il proprio modo di bre il tango». La Cina? «Qualificarla come antidemocratica non me la sento, perché è un Paese complesso». L’eutanasia? «Uccidere non è umano, punto». E mette in guardia l’Occidente dai «messia dei populismi»