Il Napoli vola in Europa e scala posizioni nel Ranking Uefa – CLASSIFICA (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Napoli ha iniziato la sua stagione europea alla grande. Due vittorie incredibili contro Liverpool e Rangers, hanno lanciato gli azzurri in testa al girone di Champions. Non è tutto; il Napoli grazie a queste partite continua a collezionare punti validi per il Ranking Uefa (che tiene conto delle ultime 5 stagioni) e dopo la vittoria di ieri sera, gli azzurri hanno fatto un ulteriore balzo in avanti. Napoli’s players celebrate the team’s third goal during the Uefa Champions League Group A football match between Scotland’s Rangers and Italy’s Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on September 14, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images) Gli azzurri sono saliti così a 64.000 punti e sono saliti al 22esimo posto scavalcando ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilha iniziato la sua stagione europea alla grande. Due vittorie incredibili contro Liverpool e Rangers, hanno lanciato gli azzurri in testa al girone di Champions. Non è tutto; ilgrazie a queste partite continua a collezionare punti validi per il(che tiene conto delle ultime 5 stagioni) e dopo la vittoria di ieri sera, gli azzurri hanno fatto un ulteriore balzo in avanti.’s players celebrate the team’s third goal during theChampions League Group A football match between Scotland’s Rangers and Italy’sat Ibrox stadium in Glasgow, on September 14, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images) Gli azzurri sono saliti così a 64.000 punti e sono saliti al 22esimo posto scavalcando ...

