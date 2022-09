Ginnastica ritmica oggi | Mondiali 2022 | orari 15 settembre | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di giovedì 15 settembre 2022)giovedì 15proseguono idi. A Sòfia (Bulgaria) avanza la rassegna iridata, spazio alla seconda e ultima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste. Le ragazze si cimenteranno con clavette e nastro, le migliori otto staccheranno il biglietto per le Finali di Specialità che andranno in scena in serata. L’Italia vuole essere grande protagonista con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, le quali andranno a caccia delle medaglie con i singoli attrezzi. La 18enne marchigiana vuole continuare a sognare in grande dopo l’apoteosi di ieri, la romagnola punta a salire nuovamente sul podio. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e ...

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, in Bulgaria. La diciottenne di Chiaravalle è la nuova campionessa al cerchio con il punteggio di 34.850 davanti alla ginnasta di casa Stiliana Nikolova (33.400). Impresa storica della diciottenne marchigiana che domina le specialità del cerchio e della palla. Bronzo, sempre nella palla, all'altra azzurra in gara Milena Baldassarri. Prima l'oro al cerchio e poi quello alla palla per entrare definitivamente nella storia.