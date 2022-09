Elezioni, una sintesi dei programmi sul lavoro – Da Renzi e Calenda aspre critiche al reddito di cittadinanza, ma di abolirlo non se ne parla (Di giovedì 15 settembre 2022) È il turno di Azione e Italia Viva, il cui programma è disponibile on-line. Ricordo i tre simboli di sintesi: • ? per un’opinione positiva• ? per sintetizzare un giudizio negativo e• ? per esprimere un dubbio, legato o alle genericità della proposta o alla mancata indicazione di elementi utili a comprenderne le modalità di realizzazione Una legge sul salario minimo Anche il cosiddetto “Terzo Polo” pone l’accento sul salario minimo, ottenibile con una legge sulla rappresentanza dei sindacati, così da combattere la contrattazione collettiva pirata e con una legge che riconosca il valore verso tutti i lavoratori non solo della parte economica del contratto collettivo, ma di tutta la disciplina in esso contenuta, ivi compresa la parte cosiddetta normativa. In tal modo verrebbero obbligatoriamente estese a tutti i lavoratori tutte le disposizioni del CCNL, ivi comprese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) È il turno di Azione e Italia Viva, il cui programma è disponibile on-line. Ricordo i tre simboli di: • ? per un’opinione positiva• ? per sintetizzare un giudizio negativo e• ? per esprimere un dubbio, legato o alle genericità della proposta o alla mancata indicazione di elementi utili a comprenderne le modalità di realizzazione Una legge sul salario minimo Anche il cosiddetto “Terzo Polo” pone l’accento sul salario minimo, ottenibile con una legge sulla rappresentanza dei sindacati, così da combattere la contrattazione collettiva pirata e con una legge che riconosca il valore verso tutti i lavoratori non solo della parte economica del contratto collettivo, ma di tutta la disciplina in esso contenuta, ivi compresa la parte cosiddetta normativa. In tal modo verrebbero obbligatoriamente estese a tutti i lavoratori tutte le disposizioni del CCNL, ivi comprese ...

