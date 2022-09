(Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida trae AEK, valida per la seconda giornata del gruppo B. Gli ucraini cercano riscatto dopo la sconfitta nel primo turno contro il Fenerbahce, che è riuscito ad ottenere il bottino pieno in extremis. Al vantaggio dei turchi con Gustavo Henrique ha risposto la compagine ospite con Viktor Tsygankov, ma al 92’ l’attaccante belga Michy Batshuayi ha regalato il successo ai padroni di casa. Lasi è qualificata ai gironi di Europa League dopo aver perso gli spareggi di Champions contro il Benfica, che si è imposto in entrambe le sfide (totale 5-0). La squadra di Lucescu proverà a fare meglio della scorsa stagione, quando chiuse il gruppo di Champions League all’ultimo posto dietro Barcellona, Benfica e Bayern ...

11contro11 : Dinamo Kiev-AEK Larnaca, le formazioni ufficiali #AEKLarnaca #DinamoKiev #EuropaLeague #11contro11 - VoceIddio : @Venutigi E buona parte di quelli venivano dal mondo della curva di una squadra di calcio (la Dinamo Kiev) peraltro. - fiatbarchetta19 : @PBerizzi Aspetta che una squadra italiana peschi la Dinamo Kiev o lo Shaktar Donetsk: allora sì che ci divertiamo. - Andrea_in_lutto : Dinamo Kiev 99/00 Posizione: 2° con 7 punti - ilarysotgiu1 : @_1nt3rm3rd4_ Pensa quando arriveranno quelli della Dinamo Kiev ???????? -

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2GIORNATA GIRONI GIRONE A Ore 21:00 Bodo/Glimt Zurigo CLASSIFICA: Arsenal 3, Bodo/Glimt 1, Psv 1, Zurigo 0 GIRONE B Ore 21:00Aek Larnaca Ore 21:00 Rennes ...Nel Gruppo B a Rennes arriva il Fenerbahce : francesi e turchi sono in testa al girone a quota 3, mentre a 0 ci sonoe i ciprioti dell' AEK Larnaca, rivali in Ucraina. Nel Gruppo D l' ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Europa League, la seconda giornata della fase a gironi propone diversi match interessanti: i pronostici sulle altre partite.