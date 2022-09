Conte dopo il primo ko: 'Siamo arrabbiati. Ora il turnover perché non esistono intoccabili' (Di giovedì 15 settembre 2022) Lisbona è stata l'unica sconfitta di questo inizio di stagione del Tottenham. Antonio Conte però non vuole che i suoi la dimentichino, nemmeno ora che voltano pagina e mettono nel mirino il Leicester, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Lisbona è stata l'unica sconfitta di questo inizio di stagione del Tottenham. Antonioperò non vuole che i suoi la dimentichino, nemmeno ora che voltano pagina e mettono nel mirino il Leicester, ...

Mov5Stelle : Dopo decenni di tagli alla sanità pubblica con il presidente Conte abbiamo invertito la rotta. Lavoreremo per una s… - Paolo_Bargiggia : Per tutti gli ignoranti che scrivono a vanvera di un rapporto inesistente tra @andagn e Conte, spiego una cosa: il… - ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - giampodda : RT @PolScorr: #Meloni: da giorni le dichiarazioni di #Salvini mi sorprendono, fa polemiche con me e non con gli avversari E se facesse fuo… - DaniPelado1 : @Nick_jjuve @mattiahiguain98 @cuadrodecruijff So benissimo che con lui in Europa si farebbe poco e niente ma per al… -