Calcio: Supercoppa, Arabia Saudita offre 138 mln in sei anni a Serie A (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - L'Arabia Saudita presenta una maxi-offerta alla Serie A per confermare l'accordo sulla Supercoppa. Lo riporta MF-Milano Finanza. Nei giorni scorsi l'agenzia di Riad Sela ha recapitato ai vertici di Serie A una proposta vincolante da 138 milioni di euro. Il rinnovo avrebbe infatti una durata di sei anni, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione perché il Paese ospitante si farebbe carico delle spese di viaggio e alloggio. L'offerta vale quasi tre volte il contratto da otto milioni all'anno in vigore fra Serie A e Arabia Saudita, in scadenza dopo la prossima edizione della Supercoppa 22/23. Il miglioramento economico è frutto, scrive il quotidiano finanziario, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - L'presenta una maxi-offerta allaA per confermare l'accordo sulla. Lo riporta MF-Milano Finanza. Nei giorni scorsi l'agenzia di Riad Sela ha recapitato ai vertici diA una proposta vincolante da 138 milioni di euro. Il rinnovo avrebbe infatti una durata di sei, fino al 2028/29, per un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione perché il Paese ospitante si farebbe carico delle spese di viaggio e alloggio. L'offerta vale quasi tre volte il contratto da otto milioni all'anno in vigore fraA e, in scadenza dopo la prossima edizione della22/23. Il miglioramento economico è frutto, scrive il quotidiano finanziario, da ...

