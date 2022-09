Bella Ciao, Pif contro Laura Pausini: “Una gran minchiata” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Pensare di non cantare ‘Bella Ciao‘, per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione”. Così è tuonato su Twitter Pif, entrando a gamba tesa sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta di Laura Pausini di non cantare ‘Bella Ciao’ in uno show della tv spagnola “perché è una canzone politica“. ”Al mio funerale cantate ‘Bella Ciao‘ – ha incalzato il conduttore, autore televisivo e regista, all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto,- Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto”. Concludendo: “E seppellitemi all’ombra di un bel fior”. La querelle nasce dalle parole pronunciate dalla cantante in diretta tv in un programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Pensare di non cantare ‘‘, per non voler prendere posizione, è una. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione”. Così è tuonato su Twitter Pif, entrando a gamba tesa sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla scelta didi non cantare ‘’ in uno show della tv spagnola “perché è una canzone politica“. ”Al mio funerale cantate ‘‘ – ha incalzato il conduttore, autore televisivo e regista, all’anagrafe Pierfrancesco Diliberto,- Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto”. Concludendo: “E seppellitemi all’ombra di un bel fior”. La querelle nasce dalle parole pronunciate dalla cantante in diretta tv in un programma ...

pif_iltestimone : Pensare di non cantare 'Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata. Quando ti rifiuti di c… - elio_vito : Il Congresso della Democrazia cristiana nel 1976 si concluse sulle note di Bella ciao, ditelo a Salvini (ed a Laura Pausini...)! - stazzitta : Su Instagram mi hanno appena detto rifiutarsi di cantare Bella Ciao è come rifiutarsi di cantare Faccetta Nera. So… - Miao1970 : @MT_Meli_ Una persona che si ritiene intellettualmente elevata, ma di un'ignoranza, di una vastità infinita. Il pro… - EnricoBuono : RT @MT_Meli_: Non canti Bella Ciao = “sei fascista” Ma vaffanculo, va. -