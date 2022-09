Ascolti tv, niente botto per le repliche di Montalbano ma Rai 1 batte Canale 5 (Di giovedì 15 settembre 2022) Nuovo appuntamento con l‘analisi dei dati auditel relativi agli Ascolti della prima serata ( 14 settembre 2022). La Rai ci riprova e per l’ennesima volta manda in onda le repliche del Commissario Montalbano, questa volta con i primi 4 episodi restaurati. Ma ormai il pubblico inizia a essere stanco di questo martellamento e gli Ascolti, sono lontani dai numeri record di un tempo. Precisazione: numeri più che buoni visto che Rai 1 ieri ha portato a casa una media vicina ai 3 milioni di spettatori, e con il 18% ha battuto anche Canale 5 con la Champions, vincendo quindi ancora una volta con una replica. Fronte scelte e rispetto per il telespettatore, il fatto che a oggi, 15 settembre, non sia andata in onda una fiction inedita su Rai 1 è parecchio discutibile. Restano scelte è chiaro, anche perchè ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 settembre 2022) Nuovo appuntamento con l‘analisi dei dati auditel relativi aglidella prima serata ( 14 settembre 2022). La Rai ci riprova e per l’ennesima volta manda in onda ledel Commissario, questa volta con i primi 4 episodi restaurati. Ma ormai il pubblico inizia a essere stanco di questo martellamento e gli, sono lontani dai numeri record di un tempo. Precisazione: numeri più che buoni visto che Rai 1 ieri ha portato a casa una media vicina ai 3 milioni di spettatori, e con il 18% ha battuto anche5 con la Champions, vincendo quindi ancora una volta con una replica. Fronte scelte e rispetto per il telespettatore, il fatto che a oggi, 15 settembre, non sia andata in onda una fiction inedita su Rai 1 è parecchio discutibile. Restano scelte è chiaro, anche perchè ...

