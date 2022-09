"Volo dell'angelo? Ecco chi mi ha spinto a farlo". Di Maio svela il retroscena (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luigi Di Maio come "Dirty Dancing". Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri è stato "pizzicato" a fare il Volo dell'angelo all'interno del ristorante "Nennella" a Napoli. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato presto virale. Ma chi ha spinto Di Maio a fare un simile gesto atletico? Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda mercoledì 14 settembre su La7. Di Maio ha svelato tutto. Ecco il suo racconto a Tiziana Panella su come ha deciso di imitare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luigi Dicome "Dirty Dancing". Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri è stato "pizzicato" a fare ilall'interno del ristorante "Nennella" a Napoli. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato presto virale. Ma chi haDia fare un simile gesto atletico? Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda mercoledì 14 settembre su La7. Dihato tutto.il suo racconto a Tiziana Panella su come ha deciso di imitare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Visualizza questo post su Instagram ...

