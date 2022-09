Ultime Notizie – Zurino (Forum Italiano Export): “Serve ministero per il Commercio estero” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Un ministro per il Commercio estero, perché la Farnesina non può occuparsi di tutto“. E’ l’appello di Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, che organizza il 23 e 24 settembre a Ravenna gli Stati Generali dell’Export, manifestazione giunta alla quarta edizione e che vede Bper Banca e Ferrovie dello Stato tra i golden partner. “Gli imprenditori italiani che si occupano di Commercio estero stanno attraversando la tempesta perfetta – commenta Zurino – da due anni urlavamo per gli aumenti spropositati dei costi di trasporto dei nostri prodotti di qualità, a questo oggi si aggiunge il tema energico ovviamente oltre che l’aumento delle materie prime”. Se fino a qualche anno fa commerciare con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Un ministro per il, perché la Farnesina non può occuparsi di tutto“. E’ l’appello di Lorenzo, presidente deldell’, che organizza il 23 e 24 settembre a Ravenna gli Stati Generali dell’, manifestazione giunta alla quarta edizione e che vede Bper Banca e Ferrovie dello Stato tra i golden partner. “Gli imprenditori italiani che si occupano distanno attraversando la tempesta perfetta – commenta– da due anni urlavamo per gli aumenti spropositati dei costi di trasporto dei nostri prodotti di qualità, a questo oggi si aggiunge il tema energico ovviamente oltre che l’aumento delle materie prime”. Se fino a qualche anno fa commerciare con ...

