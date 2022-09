Ucraina, Zelensky a sorpresa a Izyum liberata da russi (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi in visita a sorpresa a Izyum, prendendo parte alla cerimonia dell’alzabandiera nella città recentemente liberata dai russi, grazie alla controffensiva di Kiev nell’oblast di Kharkiv. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale, Serhiy Nikiforov, citato da Ukrinform. “Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria”, ha detto Zelensky. “Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre il cielo azzurro. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina – ha scritto il presidente su Facebook -. La nostra bandiera blu-gialla sventola già nell’Izyum disoccupata. E sarà così in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato oggi in visita a, prendendo parte alla cerimonia dell’alzabandiera nella città recentementedai, grazie alla controffensiva di Kiev nell’oblast di Kharkiv. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale, Serhiy Nikiforov, citato da Ukrinform. “Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria”, ha detto. “Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre il cielo azzurro. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’– ha scritto il presidente su Facebook -. La nostra bandiera blu-gialla sventola già nell’disoccupata. E sarà così in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una ...

