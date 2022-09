The Crown arriva in top 10 di Netflix dopo la morte della regina Elisabetta II (Di mercoledì 14 settembre 2022) The Crown, la serie tv che esplora la vita di Elisabetta II a partire dal 1947, sei anni prima dell’incoronazione ufficiale a regina del 2 giugno 1953, ritorna nella Top 10 di Netflix, dopo la recente morte della sovrana del Regno Unito. I dati relativi, infatti, alle visualizzazioni sulla piattaforma in streaming sostengono che sia al settimo posto tra i titoli più visti degli ultimi giorni. Milioni di ore di visite per The Crown La prima stagione della serie è stata visualizzata per un totale di 17.57 milioni di ore. Già nel 2016, prima che venissero rivelati i dati di ascolto, la serie era andata in onda sulla piattaforma. Nella prima serie, lo scrittore Peter Morgan, ha raccontato il matrimonio reale della coppia ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) The, la serie tv che esplora la vita diII a partire dal 1947, sei anni prima dell’incoronazione ufficiale adel 2 giugno 1953, ritorna nella Top 10 dila recentesovrana del Regno Unito. I dati relativi, infatti, alle visualizzazioni sulla piattaforma in streaming sostengono che sia al settimo posto tra i titoli più visti degli ultimi giorni. Milioni di ore di visite per TheLa prima stagioneserie è stata visualizzata per un totale di 17.57 milioni di ore. Già nel 2016, prima che venissero rivelati i dati di ascolto, la serie era andata in onda sulla piattaforma. Nella prima serie, lo scrittore Peter Morgan, ha raccontato il matrimonio realecoppia ...

trash_italiano : Si interrompono temporaneamente, in segno di rispetto, le riprese della sesta stagione di The Crown. A rivelarlo il… - itboyandre1 : raga voglio iniziare The Crown qualcuno di voi l’ha vista? - tuttopuntotv : The Crown arriva in top 10 di Netflix dopo la morte della regina Elisabetta II #Netflix #TheCrown #QueenElizabeth… - nmrpmc : io lo sapevo che non dovevo iniziare the crown perché adesso mi è partita la crush per il young prince philip ma che problemi ho - proudofchris : oggi finisco la prima stagione di the crown -