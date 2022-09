Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’astronautadell’AgenziaEuropea (Esa)presto. Lo rende la stessa Esa. Prende il posto delrusso Oleg Artemyev ela prima donna europea ad avere questo ruolo. “Sono onoratamia nomina”, ha commentato l’astronauta, “Non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita“. “È motivo di orgoglio per l’Italia la nomina dell’astronauta...

La sua missione si avvia alla fase conclusiva, con un rientro a Terra previsto attorno entro (e non oltre) metà ottobre. E, astronauta italiana dell'ESA, aggiunge un nuovo record, a tutti quelli già conseguiti durante la missione in corso: presto ricoprirà il ruolo di comandante della Stazione ...è stata nominata comandante dell'equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), subentrando a Oleg Artemyev. Lo ha reso noto la stessa Esa, spiegando che con l'..."Congratulazioni a Samantha. La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazio ...Saccoccia (Asi): "Nomina motivo di orgoglio per Italia e Ue' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - L'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti e' stata nominata comandante della ...