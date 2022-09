Maldini | ' Leao e i rinnovi? Conta la volontà dei giocatori | la nostra c' è'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) "Il rinnovo di? Abbiamo già iniziato a parlare con lui. Ma non ora, da tanto tempo. Con lui, come con Bennacer e con Kalulu. Ogni rinnovo può essere semplice o complicato, ladel ...

AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportface2016 : +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza.… - sportface2016 : #Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Stiamo parlando, a fare la differenza è sempre la volontà del gioc… - Manudo26 : RT @AntoVitiello: #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa che c… - GiuseppeA_7 : RT @sportface2016: +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza. Quel… -

"Il rinnovo diAbbiamo già iniziato a parlare con lui. Ma non ora, da tanto tempo. Con lui, come con Bennacer ... A dirlo è Paoloa pochi minuti dalla partita di Champions contro la Dinamo ...... primo match interno della stagione del Milan in Champions League, il responsabile dell'area tecnica rossonera Paoloha parlato quasi a ruota libera delle ambizioni della società e dei ...Il dirigente del Milan, a margine del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, si è espresso senza mezzi termini sulla trattativa con lo staff del portoghese.Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul rinnovo di Rafael Leao: "Abbiamo già iniziato a parlarne da tempo con Leao, Bennacer e Kalulu. Se ...