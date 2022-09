Incidenti sul lavoro | operaio Fincantieri travolto da una lastra ad Ancona Grave un lavoratore ustionato a Torino

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Altri gravisulin Italia. In un capannone dello stabilimentodiunad’acciaio da 500 kg si è rovesciata e ha schiacciato undi 47 anni, provocandogli gravi traumi da schiacciamento al torace. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette di. La prognosi è riservata. Fim, Fiom, Uilm e il coordinamento sindacale unitario del gruppo hanno proclamato due ore di sciopero a fine di ciascun turno diin tutti i cantieri e stabilimenti. Le istituzioni competenti “determineranno dinamica e responsabilità. Il sindacato sente forte il dovere di tenere alta l’attenzione, e di rivendicare un drastico cambio di approccio a questa autentica piaga”, scrivono le tre sigle. ...

... in una stagione nella quale purtroppo glilavoro sono diventati prassi quotidiana gravissima, secondo me non contrastata con efficacia, cosa che invece accadeva prima. Dunque il ...... che è stata anche la causa di altrettanti. Nel primo caso, la pattuglia è intervenuta ... Gli agenti, giuntiposto, hanno potuto constatare nell'immediatezza che il conducente dell'...Incidente questa mattina dopo le 11.30 sulla Fi-Pi-Li, tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. A rimanere coinvolto un mezzo pesante ...Ancora gravi le condizioni dell'operaio napoletano di 36 anni ferito sul lavoro all'Eugea Mediterranea di Gaudiano di Lavello. Intanto, la produzione è ripartita, mentre lavoratori e sindacati chiedon ...