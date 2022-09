In cerca di funghi, due morti in due giorni: no a stivali e mimetica, i 10 consigli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Andare alla ricerca di funghi può essere un’attività pericolosa, per i neofiti ma anche per i cercatori esperti. La stagione è iniziata da poco e già due bergamaschi sono deceduti mentre si trovavano nel bosco. Un cinquantenne di Zogno ha perso la vita il 10 settembre, in Valsugana, in Trentino. Il 12 settembre un pensionato di 82 anni è precipitato in un canale in località Piazzolo di Ardesio. Diversi anche gli infortuni e le persone che hanno smarrito il sentiero mentre erano intenti a spostare foglie e ispezionare il terreno, per i quali si è reso necessario l’intervento del Soccorso alpino e dell’elisoccorso del 118. E proprio il Soccorso alpino e speleologico lombardo, in collaborazione con il Cai, ha diffuso una guida dal titolo “Sicuri a cercar funghi” perché, come sottolineano nella premessa, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Andare alla ridipuò essere un’attività pericolosa, per i neofiti ma anche per itori esperti. La stagione è iniziata da poco e già due bergamaschi sono deceduti mentre si trovavano nel bosco. Un cinquantenne di Zogno ha perso la vita il 10 settembre, in Valsugana, in Trentino. Il 12 settembre un pensionato di 82 anni è precipitato in un canale in località Piazzolo di Ardesio. Diversi anche gli infortuni e le persone che hanno smarrito il sentiero mentre erano intenti a spostare foglie e ispezionare il terreno, per i quali si è reso necessario l’intervento del Soccorso alpino e dell’elisoccorso del 118. E proprio il Soccorso alpino e speleologico lombardo, in collaborazione con il Cai, ha diffuso una guida dal titolo “Sicuri a” perché, come sottolineano nella premessa, ...

