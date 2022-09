E’ grande Milan anche in Champions League: tris alla Dinamo Zagabria e scatto in classifica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Milan dimostra grandissime qualità anche in Champions League, si candida ad un ruolo da grande protagonista anche in Europa. Dopo il pareggio all’esordio contro il Salisburgo, è arrivato il successo a San Siro contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Stefano Pioli sale a quota 4 punti e la classifica è molto interessante, la prossima partita in trasferta contro il Chelsea sarà fondamentale per definire le gerarchie del girone. Il Milan si conferma in forma, gli ospiti hanno giocato con coraggio e la partita si è riaperta solo grazie ad una grande giocata. Pioli si schiera con Leao, Diaz, Saelemaekers e Giroud, gli ospiti rispondono con Orsic e Petkovic. Partenza sprint del Milan, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildimostra grandissime qualitàin, si candida ad un ruolo daprotagonistain Europa. Dopo il pareggio all’esordio contro il Salisburgo, è arrivato il successo a San Siro contro la. La squadra di Stefano Pioli sale a quota 4 punti e laè molto interessante, la prossima partita in trasferta contro il Chelsea sarà fondamentale per definire le gerarchie del girone. Ilsi conferma in forma, gli ospiti hanno giocato con coraggio e la partita si è riaperta solo grazie ad unagiocata. Pioli si schiera con Leao, Diaz, Saelemaekers e Giroud, gli ospiti rispondono con Orsic e Petkovic. Partenza sprint del, ...

