CIV Mugello | SBK | Michele Pirro a un passo dal nono titolo italiano

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Cambiano le line up di alcune formazioni Honda nel CIV Superbike, a pochi giorni dal quinto round stagionale al Mugello: A… - gponedotcom : Cambiano le line up di alcune formazioni Honda nel CIV Superbike, a pochi giorni dal quinto round stagionale al Mug… - corsedimoto : SUPERBIKE - Dopo Pasini, Canepa e Corsi arriva Ferroni al Keope. Alla vigilia del quinto round del CIV Superbike gi… - Canta237 : RT @LiveGPit: #CIV Mugello: programma e orari del quinto round ?? @Canta237 @CIVtv - LiveGPit : #CIV Mugello: programma e orari del quinto round ?? @Canta237 @CIVtv -

Moto3: Erik Michielon alcon SM Pos Corse Pirro a caccia della corona Il padrone della classe SBK è sempre lui, Michele Pirro : il campione in carica si presenta in Toscana forte di ben 7 ...Alla MetzelerCrossover Cup by Motosprint in programma il 17 - 18 settembre alsarà al via anche una Harley - Davidson Pan America 1250 preparata dalla Concessionaria Onorio Moto di Correggio (RE) che, ...Il quinto round del Campionato Italiano Velocità 2022 potrebbe incoronare il ducatista con un weekend d'anticipo ...Il pilota Barni Spark Racing Team Ducati avrà l'occasione di conquistare già al Mugello il titolo 2022, il nono per lui.