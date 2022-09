Ceramiche noi, belle parole von der Leyen ma Ue intervenga (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Non ci ha citato espressamente ma pensiamo proprio che la presidente dell'Unione europea Ursula von der Leyen parlasse di noi quando ha fatto riferimento ai costi dell'energia nel discorso sullo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Non ci ha citato espressamente ma pensiamo proprio che la presidente dell'Unione europea Ursula von derparlasse di noi quando ha fatto riferimento ai costi dell'energia nel discorso sullo ...

fisco24_info : Ceramiche noi, belle parole von der Leyen ma Ue intervenga: Cooperativa umbra si riconosce in sue parole ma pensa a… - mauro_lusetti : Grazie @vonderleyen per aver ricordato lo spirito di sacrificio dei soci di Ceramiche Noi, che dopo aver salvato l'… - umbriajournal_ : Risparmio energia, von der Leyen parla della cooperativa Ceramiche Noi - VivereCastello : La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, indica come esempio 'Ceramiche Noi'… - umbriajournal_ : Risparmio energia, von der Leyen parla della cooperativa Ceramiche Noi ?? [Video] -