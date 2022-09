Basket: Curry come James, in arrivo un contratto da un miliardo di dollari (Di mercoledì 14 settembre 2022) San Francisco, 14 set. -(Adnkronos) - In uno dei tanti passaggi citati della sua intervista esclusiva rilasciata a Rolling Stone, Steph Curry parla anche del rapporto con il suo brand - Under Armour - e di un rinnovo che potrebbe portarlo in “zona LeBron James” per quel che riguarda le cifre. Il n°30 di Golden State infatti ha dato una grande rinfrescata alla sua immagine pubblica negli ultimi mesi, rilanciandosi come giocatore e soprattutto imponendosi a livello Nba come il campione da battere - oltre a marchiare la vittoria del titolo con il suo inconfondibile gesto ribattezzato “Night, Night”, con cui manda a riposare tutti i suoi avversari. La vitalità del personaggio infatti resta unica, oltre al fatto che il dominio nell'ultimo decennio Nba gli permette di essere tra i volti più riconoscibili della lega. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) San Francisco, 14 set. -(Adnkronos) - In uno dei tanti passaggi citati della sua intervista esclusiva rilasciata a Rolling Stone, Stephparla anche del rapporto con il suo brand - Under Armour - e di un rinnovo che potrebbe portarlo in “zona LeBron” per quel che riguarda le cifre. Il n°30 di Golden State infatti ha dato una grande rinfrescata alla sua immagine pubblica negli ultimi mesi, rilanciandosigiocatore e soprattutto imponendosi a livello Nbail campione da battere - oltre a marchiare la vittoria del titolo con il suo inconfondibile gesto ribattezzato “Night, Night”, con cui manda a riposare tutti i suoi avversari. La vitalità del personaggio infatti resta unica, oltre al fatto che il dominio nell'ultimo decennio Nba gli permette di essere tra i volti più riconoscibili della lega. Un ...

