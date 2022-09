Yannik Zamboni è il vincitore di Making the Cut

(Di martedì 13 settembre 2022) Il creativo ha ricevuto un premio da un milione di dollari da investire nella propria attività, una mentorship con Amazon Fashion e l’opportunità di creare rare/self, un brand in collaborazione con Amazon Fashion

laregione : Stilista basilese vince un milione di dollari -

laRegione

Lo stilista svizzeroha vinto domenica la terza edizione del reality show americano Making the Cut , prodotto e presentato dalla modella tedesca Heidi Klum. Il 35enne di Basilea si aggiudicato un milione di ...... ogni puntata del programma vede un vincitore (i primi quattro sono stati la cinese Sienna Li, il brasiliano Rafael Chaouiche, la dominicana Mercy Jacquez e lo svizzero) tra i ... Stilista basilese vince un milione di dollari Il 35enne Yannik Zamboni si è aggiudicato il reality show americano ‘Making the Cut’ presentato dalla modella tedesca Heidi Klum ...Lo stilista svizzero Yannik Zamboni ha vinto ieri la terza edizione del reality show americano «Making the Cut», prodotto e presentato dalla modella tedesca Heidi Klum. Il 35enne di Basilea si è aggiu ...