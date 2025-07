Garlasco Lovati non ha dubbi sul dna ignoto in bocca a Chiara Poggi | Garza contaminata siamo fuori strada

Delitto di Garlasco, Dna "ignoto" nella bocca di Chiara Poggi: per l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati si è "fuori strada".

Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra" - Quello di Garlasco ormai non è più solo un intreccio intricato che la Procura di Pavia sta cercando di sbrogliare, ma un vero e proprio duello tra pm e avvocati difensori.

Garlasco, Massimo Lovati: "Chiara Poggi uccisa da un sicario" - L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, intervenendo a La vita in diretta, ha difeso con decisione il suo assistito, indagato nuovamente per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Garlasco, Avvocato Lovati: “Chiara uccisa perché scomoda”, la tesi del sicario - Si sfiora la fanta cronaca a Garlasco: ora c’è la tesi del sicario. A tirarla fuori è il legale di Sempio, Massimo Lovati, che parlerebbe di una Chiara “scomoda”, fatta fuori per non far saltare fuori verità drammatiche, ed uno Stasi “pedina” a cui qualcuno avrebbe semplicemente “raccontato il delitto”.

ULTIM'ORA - Garlasco, svolta sul delitto: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo «ignoto». «Più persone sulla scena del crimine»

Garlasco, l'avvocato di Stasi parla del dna ignoto trovato in bocca a Chiara Poggi: l'analisi di De Rensis - Gli esami effettuati dalla perita Denise Albani, genetista della polizia scientifica incaricata dalla giudice Daniela Garlaschelli per l' incidente probatorio, hanno dato esito sovrapponibile ai ...

Garlasco, è di "Ignoto 3" il Dna nella bocca di Chiara Poggi: cosa dicono i periti - Non è solo dell'assistente del medico legale il Dna sconosciuto presente nel tampone orale effettuato alla vittima ...