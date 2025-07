Cassino Escursione e Soft Rafting Fiume Gari

Escursione e Soft Rafting Fiume Gari Cassino adatto anche a chi è alla prima esperienza ************************************ Natura, cultura, storia, sentieri, boschi, fiume, Rocca Janula Risaliremo il fiume Gari attraverso strade e sentieri e poi la discesa in alveo in gommone, con tanto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: fiume - gari - cassino - escursione

DOMENICA 20 LUGLIO FRESCO trekking nella Valle dei Santi e Cascata del fiume Cosa + Pranzo ( facoltativo) Collepardo (FR) info 392 9384249 https://facebook.com/events/s/trek-valle-dei-santi-e-cascata/734522522316571/ MERIDIANI NATURA Vai su Facebook

Giornate FAI d'Autunno: un weekend all'insegna di Natura, Storia e Cultura; Giornate d’autunno del Fai, porte aperte sulla storia di Cassino: il programma; Relax nella natura: i 5 migliori parchi vicino a Frosinone.

Anziano disperso a Cassino: scatta la ricerca anche nel fiume Gari - MSN - Per il timore di una caduta accidentale, anche il fiume Gari viene scandagliato a fondo come parte delle ricerche in corso. Da msn.com

Uomo di 83 anni disperso a Cassino, ricerche nel fiume Gari a Sant ... - Cassino – Sono in corso da ieri sera a Cassino, le ricerche di un uomo di 83 anni che, si teme, possa essere caduto accidentalmente nel fiume Gari. Riporta ilpuntoamezzogiorno.it