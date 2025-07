Moise Kean chiarisce il suo futuro alla Fiorentina | si toglie dal mercato con una sola frase

Nella festa del Viola Park Kean fa una dichiarazione d'amore ai tifosi della Fiorentina e spegne le voci di mercato: "La Fiorentina mi ha sempre aiutato e adesso darò il meglio per la Fiorentina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - mercato - moise

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Kean non sfrutta un pallone in mischia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76? Giallo per Richardson, fallo a centrocampo. 74? Fiorentina che prova il possesso palla prolungato.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

La #Fiorentina ha proposto a Moise #Kean un rinnovo a 4M a stagione. Offerta presentata scorsa settimana all'attaccante e che con ogni probabilitĂ sarĂ formalizzata entro fine mercato. @sportmediaset Vai su X

La Fiorentina intende puntare sulla continuità . Le manovre del club viola sul mercato passano dai rinnovi dei giocatori dai quali ripartire nella prossima stagione. Il primo tra questi è Moise Kean, per cui c’è l’intenzione anche di fare uno sforzo pur di dare un se Vai su Facebook

Fiorentina, Kean spegne il mercato: Società mi ha aiutato, darò il massimo; Moise Kean chiarisce il suo futuro alla Fiorentina: si toglie dal mercato con una sola frase; Fiorentina, offertona a Kean: 4 milioni l’anno a Moise se accetta di restare.

Moise Kean chiarisce il suo futuro alla Fiorentina: si toglie dal mercato con una sola frase - Nella festa del Viola Park Kean fa una dichiarazione d'amore ai tifosi della Fiorentina e spegne le voci di mercato: "La Fiorentina mi ha sempre aiutato ... Da fanpage.it

Fiorentina, Kean spegne il mercato: "Società mi ha aiutato, darò il massimo" - L'entusiasmo per la nuova stagione della Fiorentina traspare attraverso le parole dei suoi protagonisti più attesi. Scrive sport.sky.it