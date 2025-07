Kolo Muani Juventus, Tudor spinge per avere il francese prima del raduno: i dettagli sull’attaccante. Non è un caso che il calciomercato Juve abbia messo a segno i primi due colpi di mercato puntando su giocatori offensivi. Nonostante i ritocchi necessari su più fronti, è evidente che la principale lacuna negli ultimi anni è stata proprio in zona gol. Come riportato da Gazzetta.it, dall’era post-Cristiano Ronaldo, la Juve ha sofferto in attacco, mai raggiungendo la soglia delle 60 reti in Serie A nelle ultime quattro stagioni. Con una media di 57, 56, 54 e 58 gol, i bianconeri non sono mai riusciti a competere ai massimi livelli in campionato, terminando al massimo come sesto attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Tudor spinge per avere il francese prima del raduno! Si tratta col PSG: novità sulla possibile formula per vederlo ancora in bianconero