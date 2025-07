Commozione in duomo per l' ultimo saluto a Gianna Corgiatini

Gli affetti più cari, le tante persone che per anni l'avevano incrociata mentre lavorava come cassiera al supermercato Pam di via Tortaia, i vertici del quartiere di Porta Crucifera da lei frequentato con grande coinvolgimento e partecipazione, e tanti altri cittadini che avevano avuto modo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

