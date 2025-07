Delitto di Garlasco è partita la caccia a Ignoto 3 | la pista del complice o una traccia contaminata?

Garlasco (Pavia) – "Profilo di ignoto confermato in toto”, “ma è da contaminazione”. L’esito delle ripetizion i delle analisi non ha eliminato le differenze nelle interpretazioni, opposte, di consulenti e legali delle parti coinvolte nell’incidente probatorio in corso per l’indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. La comunicazione giunta ieri alle parti dalla genetista Denise Albani, nominata come perito insieme al dattiloscopista Domenico Marchigiani dalla Gip Daniela Garlaschelli, ha confermato il primo esito emerso venerdì scorso: dei cinque campioni estrapolati dal tampone orale effettuato in fase di autopsia, tre sono risultati illeggibili, uno è stato attribuito all’assistente del medico legale, uno è rimasto ignoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it