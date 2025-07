La Cina ricompatta l’alleanza multipolare forte dei nuovi dati sul commercio

Mentre da Washington continuano ad arrivare nuovi dazi in uno stillicidio di annunci commerciali da parte di Trump, dalla Cina si prova a mandare qualche segnale di compattezza multipolare.

Cina-Brasile: premier Li, pronti a promuovere mondo multipolare e globalizzazione economica - Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato ieri che la Cina lavorera’ assieme ai Paesi in via di sviluppo per promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva.

Cina cerca alleanze in Europa per una risposta 'multipolare' a Trump - Cina cerca alleanze in Europa per una risposta 'multipolare' a Trump Le notizie di oggi: Vietnam sosterrà rimpatrio emigrati illegali negli Stati Uniti per evitare i dazi. Segnala asianews.it

Federico Rampini: Europa- Cina alleanza impossibile/ “Non abbiamo ... - Cina, definendola illusoria e pericolosa per una UE ormai fuori dalla realtà. ilsussidiario.net scrive