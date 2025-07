Regionali Schlein e Giani discutono a porte chiuse per quattro ore | i motivi dello stallo in Toscana

Quattro ore di faccia a faccia, ma la quadra ancora non c’è. L’incontro tra Elly Schlein ed il governatore uscente della Toscana, Eugenio Giani, andato in scena oggi, 14 luglio, al Nazareno, non ha prodotto il tanto atteso punto fermo sulla candidatura alle Regionali in Toscana che ci si aspettava. Il clima resta blindato e fare sbottonare i dem in una fase così delicata è impresa ardua. «Evidentemente, però, in quattro ore ci sono state delle battaglie», è la sintesi di un deputato del Pd. L’incontro, che era l’occasione per definire la strategia del partito in vista delle elezioni regionali di questo autunno (la data sempre più probabile è quella del 12 ottobre) non si è chiuso con un via libera alla corsa del governatore per un mandato bis. 🔗 Leggi su Open.online

Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd” - Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito.

Giani va da Schlein per il bis. Lunedì la segreteria per (ri)compattare il partito - Firenze, 11 luglio 2025 – Si preannuncia un inizio settimana di fuoco in casa Pd: Giani atteso a Roma, tra lunedì e martedì, per il faccia a faccia finale con Schlein per ricucire col nazionale dopo gli scossoni delle ultime 48 ore, e segreteria regionale convocata da Emiliano Fossi per lunedì sera.

I circoli Pd a Fossi e Schlein: "Il nome giusto è Giani". Ma il fronte resta diviso: "Non parlano per tutti" - Tic toc, il tempo passa. Ma "non possiamo più permetterci ulteriori rinvii: è necessario riconfermare la candidatura del presidente Eugenio Giani, tergiversare sarebbe pericoloso", le divisioni che ancora attraversano la destra toscana non devono essere un alibi".

Regionali Toscana, Giani incontra Schlein: «Piena condivisione, mi affido al partito» - Eugenio Giani ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein e i membri della segretaria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro. Secondo msn.com

Chiarimento ‘franco’ Schlein-Giani, lui: macché passo indietro - (askanews) – Ci sono volute quasi quattro ore di faccia a faccia tra Elly Schlein e Eugenio Giani per rimettere sul binario un treno che rischiava di deragliare. Da askanews.it