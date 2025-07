Milan caccia all’attaccante | nuova pista per il vice Gimenez

Dalla Francia, una ipotesi percorribile per il nuovo centravanti del Diavolo: sondaggi in corso Pian piano, tutte le squadre stanno iniziando a tornare al lavoro. Tra le grandi, la prima è stata il Milan, che ha tanto da farsi perdonare dopo una annata decisamente deludente e che sogna di riscattarsi riproponendosi prontamente nelle prime posizioni. I rossoneri oggi hanno accolto Modric, secondo colpo ufficiale del mercato, ma hanno ancora tanto da costruire. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I rossoneri continuano a inseguire il terzo rinforzo in mezzo al campo, con l’obiettivo Jashari dopo Modric, per l’appunto, e Ricci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, caccia all’attaccante: nuova pista per il vice Gimenez

In questa notizia si parla di: milan - caccia - attaccante - pista

Milan, caccia al DS. Ma Moncada sottolinea un particolare importante - Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha parlato prima della trasferta di Venezia. Soffermandosi anche sul futuro di Luka Jovi?

Dopo i passi falsi in campionato, arriva la Coppa Italia: Inter e Milan a caccia del pass per la finale - La stracittadina di Milano numero 244, la 29esima in Coppa Italia, definirà la prima finalista di Coppa Italia.

Roma-Milan, l’ultima notte di Ranieri: caccia all’Europa - La Roma si prepara ad affrontare il Milan in quella che sarà l’ultima gara della stagione davanti ai propri tifosi.

Occhi sull'attaccante del #Chelsea Ma non si molla la pista #Vlahovic #SempreMilan #Milan Vai su Facebook

Occhi sull'attaccante del #Chelsea Ma non si molla la pista #Vlahovic #SempreMilan #Milan Vai su X

Milan, caccia al bomber: Vlahovic, Hojlund e Boniface nel mirino; Napoli-Nunez, richieste alte: Lucca pista calda. Calciomercato news; Milan, Moretto aggiorna sulla caccia al nuovo numero 9: le ultime.

Milan, caccia all’attaccante: nuova pista per il vice Gimenez - Ma ovviamente il messicano da solo, al centro del reparto, non basta, per coltivare ambizioni di alto livello. Segnala calciomercato.it

Tanti giovani e una nuova pista: il Milan a caccia dell’attaccante - Tanti giovani e una nuova pista: il Milan a caccia dell’attaccante. calciomercato.it scrive