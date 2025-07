Calciomercato le ultime trattative | Milan-Modric è ufficiale

Milano, 14 luglio 2025 – Il  sigillo ufficiale tanto atteso dai tifosi rossoneri è arrivato attorno all’ora di cena: Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il croato, che indosserĂ Â la maglia numero 14 che fino a poche settimane fa era sulle spalle di Tijjani Reijnders, ha messo la sua firma su un contratto di un anno con opzione di rinnovo fino al 2027, come si legge nella nota diffusa dai rossoneri: “AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Modric fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2027”. Una firma arrivata al termine di una giornata piuttosto densa di impegni per il croato, atterrato a Malpensa con un volo privato proveniente da Madrid e subito partito alla volta della clinica La Madonnina per iniziare l’iter delle visite mediche che hanno preceduto l’annuncio ufficiale e anche una breve intervista concessa ai canali del club: “Sono molto felice di essere qui, in un grande club come il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

